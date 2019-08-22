Москва, , 07:54 — REGNUM

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» пока не полностью реализована «Роснефтью». Остаются восемь танкеров, заполненные в Усть-Луге, сообщил вице-президент «Роснефти» по коммерции Отабек Каримов в ходе телефонной конференции компании.

Он пояснил, что в настоящий момент практически невозможно назвать полный ущерб от инцидента. Одна из причин — танкеры с «грязной» нефтью. Кроме того, компания сократила нефтедобычу из-за отказа «Транснефти» принимать сырье, а также упустила выгоду от снижения переработки нефти и необходимости закупать стороннее сырье для перерабатывающих заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, что вся нефть из трубопровода «Дружба», в которую в апреле этого года попала хлорорганика, возвращена в Россию. Острые последствия инцидента купированы, отметил он.

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