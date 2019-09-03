Москва, , 07:11 — REGNUM Торги по нефти 2 сентября закрылись снижением на 0,48%. Нефтяной рынок остается под давлением на фоне укрепления американского доллара, а также опасений относительно будущего спроса на энергоносители из-за продолжающегося торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

США, как и планировалось, повысили таможенные пошлины на китайские товары с 1 сентября, несмотря на запрос китайской стороны отложить это решение. Китай тоже повысил пошлины на американские товары.

На дневном периоде техническая картина очень благоприятная для роста. Рост сдерживается неопределённостью в отношении предстоящих переговоров.

Покупателям нужно сегодня, 3 сентября, закрыть день выше уровня $59 и потом как можно быстрее восстановить цену до $59,65. При таком сценарии продавцы начнут выходить их коротких позиций, чем повысят на рынке бычьи настроения.

Сегодня на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе 0,16%. Покупатели пытаются отбиться от поддержки $58,10. Чем быстрее они пройдут $59,35, тем легче будет двигаться вверх. Ключевым уровнем поддержки является уровень $57,65.

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