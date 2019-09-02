Москва, , 15:56 — REGNUM Нефть подешевела на 2,5% на открытии торгов 2 сентября на фоне вступления в силу новых пошлин, введенных США и КНР, которые усилили опасения участников рынка касательно возможного снижения темпов роста глобальной экономики и спроса на сырье, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом падение запасов нефти в США указывает на восстановление баланса на рынке, а приближающийся ураган к Флориде способен привести к временным перебоям в работе буровых установок», — считает эксперт.

Таким образом, если США и Китай в ближайшее время смогут договориться о встрече, а Дональд Трамп перестанет проявлять вербальную агрессию в отношении контрагентов, то нефть вполне может восстановить потери и подорожать до $60 за баррель.

«До этого нефть будет находится под давлением как опасений касательно возможного снижения спроса, так и сильного доллара.

Экономика США на данный момент гораздо устойчивее реагирует на мировую турбулентность, вследствие чего «американец» дорожает против всех основных валют и негативно влияет на сырьевые активы», — отметил Дадашев.

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