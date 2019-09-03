Крыница-Здруй , , 04:52 — REGNUM Экономический форум, посвящённый теме «Европы завтрашнего дня», пройдёт городе Крыница-Здруй (Польша) с 3 по 5 сентября, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Отмечается, что форум проводится в 29-й раз. На мероприятии будут присутствовать порядка четырёх тысяч человек — экономистов, политических деятелей.

Будут обсуждаться макроэкономические вопросы, касающиеся стан ЕС, в том числе Brexit. Важной темой станут вопросы энергетики, транспорта, новых технологий.

Отметим, что 4 сентября во Владивостоке открывается V Восточный экономический форум, на котором будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Мероприятия продлятся до 6 сентября.

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