Вашингтон, , 14:47 — REGNUM В американском городе Энглвуд (штат Колорадо) выставлена на продажу первая модель Audi из фирменной линейки RS — Audi RS2. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Audi RS2 Motor.ru

Модель выпущена в 1994 году. За это время машина «намотала» 89 тыс. км.

Всего было собрано 2891 единица RS2. Теперь одну из этих машин можно приобрести в Колорадо. Хозяин авто оценил универсал в 50 тысяч долларов.

Сообщается, что под капотом Audi RS2 315-сильный 2,2-литровый пятицилиндровый турбированый движок. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 секунды.

Редкая модель была полностью обслужена в конце 2018 года. У автомобиля заменили все неисправные детали, а также была произведена замена эксплуатационных жидкостей. Корпус машины также в идеальном состоянии. На дисках RS2 новые шины Michelin Pilot Sport. Салон, выставленной на продажу модели, обтянут чёрной кожей.

Напомним, представителей компаний Audi, Volkswagen Korea и Porsche Korea обвинили в Южной Корее в подделке результатов испытаний на уровень выброса выхлопных газов экспортированных в страну авто.

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