Москва, , 10:39 — REGNUM Читайте также: К строительству космодрома «Восточный» могут привлечь Минобороны РФ

Подключение Минобороны РФ к строительству космодрома «Восточный» делает слабее позиции Роскосмоса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируяпредложение о смене застройщика космодрома «Восточный».

"Военно-строительную публично-правовую компанию, которую создает Минобороны России необходимо загрузить крупными заказами.

Вице-премьер Юрий Борисов постарается на этой неделе зафиксировать провалы в строительстве космодрома «Восточный» на совещаниях у президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрий Медведева, чтобы передать этот проект Военно-строительной компании.

В такой конструкции ослабеют позиции Роскосмоса и его главы Дмитрия Рогозина, который может в конечном итоге уйти обратно в политику.

Но, многие уже понимают, что космической отрасли требуется ребрендинг и смена управленческой модели. Так что вероятность смены подрядчика на Восточном — это уже почти решенный вопрос», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль не исключил, что к стройке космодрома «Восточный» могут подключить строительные активы Минобороны РФ.