Москва, , 09:36 — REGNUM Кроссовер Toyota RAV4 стал лидером по мировым продажам среди машин сегмента SUV. Об этом сообщается на портале focus2move.

Всего по итогам января-июня 2019 года по всему миру было продано 441,6 тыс. новых кроссоверов Toyota RAV4 — на 8,4% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает южнокорейская модель Honda CR-V. За полгода показатель продаж этого автомобиля составил 381,5 тыс. единиц, что на 15,5% больше, чем в 2018 году. Тройку лидеров замыкает немецкий автомобиль Volkswagen Tiguan — 370,7 тыс. единиц. Здесь мы наблюдаем падение продаж на 10,7%.

Четвёртое и пятое места занимают Hyundai Tucson (255 тыс. ед.) и KIA Sportage (243,4 тыс. ед.).

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Напомним, по итогам июля 2019 года самой покупаемой моделью в сегменте SUV (сегмент спортивно-утилитарных автомобилей) в России стал компактный кроссовер Hyundai Creta.

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