Москва, 31 августа 2019, 15:03 — REGNUMСамые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
Также в число лидеров по средним заработным платам учителей входят Сахалинская область (84,7 тыс. рублей), Магаданская область — 79,5 тыс. рублей, Ненецкий АО — 76,1 тыс. рублей, Мурманская область — 69,8 тыс. рублей, Камчатский край — 68,5 тыс. рублей и Югра — 64,3 тыс.
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В топ регионов с самыми низкими средними зарплатами учителей вошли Северная Осетия (21,5 тыс. рублей), Ингушетия (21,6 тыс.), Карачаево-Черкесия (21,7 тыс.), Кабардино-Балкария (22,1 тыс.), Дагестан (22,2 тыс.), Ивановская область (22,3 тыс.), Калмыкия (23,3 тыс.), Мордовия (24,1 тыс.), Костромская область (24,1 тыс.) и Алтайский край (24,2 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата о «среднемесячных доходах от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, майский указ президента Владимира Путина о повышении зарплат учителям выполнили в 16 российских регионах. В остальных регионах страны формально указы не были выполнены хотя бы по одной категории бюджетников.
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