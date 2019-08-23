Махачкала, , 12:00 — REGNUM

Власти Дагестана обещают повысить заработную плату педагогам республики. Об этом на совещании работников образования региона заявила вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы и правительства субъекта.

«В целях реализации «майских» указов президента страны продолжается работа по повышению заработной платы педагогических работников. Кроме того, в республиканском бюджете Дагестана с 1 января 2020 года предусмотрено увеличение заработной платы в среднем на 4% для педагогических работников», — сказала Омарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан лидирует по числу работников сферы образования, получающих менее 15 тыс. рублей в месяц (53,1% от общего количества) и, по данным Росстата, занимает пятое место с конца в списке регионов, в которых наименьший процент учителей получают зарплату выше 50 тыс. рублей (1%).