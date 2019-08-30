Минск, , 15:12 — REGNUMС 1 января 2020 года минимальная зарплата в Белоруссии составит 375 белорусских рублей, что по нынешнему курсу Нацбанка Белоруссии составляет $178,6 в эквиваленте. Об этом говорится в опубликованном постановлением совмина №582 от 29 августа.

В прошлом, 2018 году правительство Белоруссии установило размер минимальной месячной зарплаты с 1 января 2019 года в размере 330 белорусских рублей. Тогда размер «минималки» вырос на 8,2%, а после Нового года вырастет на 13,6%.

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Напомним, что наилучшую оплату труда в Белоруссии имеют госуправленцы, «силовики», работники IT-сферы и воздушного транспорта. Зарплата доцента белорусского вуза со степенью кандидата наук почти в два раза ниже, чем у таксиста.