Бишкек, , 19:08 — REGNUM

Потери электроэнергии в электрических сетях Киргизии в январе — июне 2019 года составили 11,8%, или 739,5 млн кВт⋅ч, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в отчете госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии.

В ведомстве отмечают, что дебиторская задолженность потребителей перед распределительными энергетическими компаниями по состоянию на 1 июля текущего года составила 1 млрд 142,5 млн сомов (1 млрд 48 млн рублей), снизившись за полгода на 22,9%.

При этом дебиторская задолженность населения по оплате за электроэнергию в этот период уменьшилась на 330,8 млн сомов (303,5 млн рублей), или на 41,3%, и по состоянию начало июля составила 470,6 млн сомов (431,7 млн рублей).