Нью-Йорк, США, , 23:20 — REGNUM

Фондовый рынок США начал торги в минусе, а заканчивает в «зеленой зоне», 28 августа передает агентство Reuters.

Нью-йоркская фондовая биржа (cc) Arnoldius

К завершению торгов индекс Dow Jones вырос на 220,28 пункта (0,85%), до 25 998,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 16,21 пункта (0,56%), до 2885,37 пункта, индекс Nasdaq вырос на 20,77 пункта (0,27%), до 7847,71 пункта.

Нестабильность на американском фондовом рынке сохраняется несколько месяцев из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.

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