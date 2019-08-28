Москва, , 15:57 — REGNUM

Цена на нефть марки Brent в ходе волатильных торгов 27 августа всё-таки смогла «отжаться» от отметки в $57,80 за баррель и закрыть день на уровне в $59,40. Сегодня, 28 августа, этот рост может продолжиться уже выше $60 за бочку Brent, особенно если вечерняя статистика из США не разочарует, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Стоит отметить, что сторона, «играющая» за рост нефтяных котировок, а это, прежде всего, страны ОПЕК+, в последние несколько дней активизировала свои усилия. Так, мониторинговый комитет ОПЕК отчитался о значительном перевыполнении сделки об ограничении добычи нефти в июле.

А Иран в жесткой форме отказался от переговоров с Дональдом Трампом. И вдобавок к этому 27 августа Американский институт нефти опубликовал данные о резком сокращении запасов в США», — пояснил эксперт.

Эти факторы продолжат оказывать положительное влияние на нефтяные котировки. Сегодня для того, чтобы преодолеть психологический уровень в $60, вновь потребуется американская помощь.

«28 августа в 17:30 по мск в США выйдут данные о запасах нефти, но уже от минэнерго. Если опубликованные вчера расчеты о сокращении подтвердятся, у нефти марки Brent появится возможность продвинуться значительно выше $60», — предполагает Быков.

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