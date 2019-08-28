Москва, , 12:59 — REGNUM

Американский институт нефти 27 августа сообщил о значительном снижение запасов нефти в США, чем ожидалось. Это немного снизило опасения по поводу перенасыщения рынка нефти, но как мы все понимаем, это лишь временный фактор, который может быть изменчивым, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Сегодня, 28 августа, ожидается также не маловажное событие от Информационного агентства энергетики США, которое опубликует данные о запасах сырой нефти в США. Учитывая, что вышедшие вчера данные были слишком занижены, то и сегодня ничего нового не произойдет.

По его мнению, это еще более может придать позитива нефтяным котировкам. С другой стороны, фундаментальные факторы, связанные с геополитикой и торговыми войнами между США и Китаем, держат рынки в напряжении.

«Нефть давно уже стала более политическим активом в руках Дональда Трампа. Страны ОПЕК должны будут пересмотреть квоты по сокращению добычу, как минимум, на 1,8 млн баррелей в сутки, а лучше 2 млн баррелей, чтобы дать позитивный импульс нефтяному рынку и удержать цены выше $65 за баррель.

Исходя из того, что в текущих условиях спекулятивная часть игроков товарно-сырьевого рынка будут опираться на публикуемые данные от энергетических ведомств США, то 28 fduecnf можно будет продолжить наблюдать рост цен на нефть до $60,58 за баррель для марки Brent, и $56,.20 — для нефти WTI», — считает эксперт.

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