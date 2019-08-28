Сеул, , 09:47 — REGNUM

Компания Hyundai в ближайшее время планирует инвестировать 300 миллиардов вон (247 миллионов долларов) в строительство завода по производству запасных частей для электромобилей в Южной Корее. Об этом 28 августа сообщает Yonhap.

Hyundai планирует построить второй завод в Южной Корее по производству электрических компонентов для автомобилей. Ожидается, что производство заработает в первой половине 2021 года.

«Компания будет продолжать инвестировать в технологии для автомобилей следующего поколения и связанные с ними производственные мощности, чтобы превентивно реагировать на растущий спрос на автономные и электрифицированные транспортные средства, несмотря на растущую неопределенность в деловой среде», — говорится в заявлении южнокорейской компании.

Напомним, в настоящее время Hyundai принадлежит экологически чистый завод автозапчастей в Чунджу, в 150 км к югу от Сеула.

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