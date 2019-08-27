Сеул, , 14:11 — REGNUM

В июле 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее упали на 11% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевую ассоциацию.

По данным Корейской ассоциации импортеров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), число зарегистрированных новых импортных коммерческих автомобилей сократилось до 328 единиц в июле 2019 года. Причем за период с января по июль 2019 года продажи импортных коммерческих автомобилей снизились на 14%, до 2352 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Импортные коммерческие автомобили в настоящее время составляют значительную долю на внутреннем рынке коммерческих транспортных средств Южной Кореи, но их точная рыночная доля неизвестна.

В Южной Кореи пять основных марок коммерческих автомобилей — MAN, Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scania и Iveco. Они продают грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы.

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