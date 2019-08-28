Киев, , 08:22 — REGNUM

Компания НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2019 году увеличить импорт газа на 18,1% по сравнению с 2018 годом, сказано в финансовом плане компании, сообщили 28 августа «Украинские новости».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Объём импортируемого газа хотят увеличить на 1,266 млрд куб. м, до 8,266 млрд куб. м. В компании отмечают, что весь газ якобы будет импортирован из Европы.

Всего к концу года «Нафтогаз» рассчитывает накопить в газохранилищах минимум 15,21 млрд куб. м газа. Это позволит обеспечить украинских потребителей газом в зимний период.

Согласно финплану, «Нафтогаз» рассчитывает в 2019 году увеличить чистую прибыль на 58,6% по сравнению с результатом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе компании «Укртрансгаз» сообщили, что в газохранилищах Украины находится 17,795 млрд куб. м газа. На данный момент заполнены уже четыре из десяти газохранилищ.

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