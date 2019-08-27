Киев, , 16:29 — REGNUM

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) в настоящий момент достигли 17,795 млрд кубометров топлива.

Соответствующие данные сегодня, 27 августа, обнародовал оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM

Как уточняет источник, сейчас запасы газа в ПХГ Украины на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (тогда было 14,1 млрд кубометров), при этом газовые хранилища заполнены на 57%.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» намерен накопить на зиму как минимум 20 млрд кубометров газа, заявляя, при таких объемах можно избежать энергетического кризиса после прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 г.

21 августа «Укртрансгаз» прекратил закачку топлива уже в 4 из 10 подземных хранилищ в связи с достижением плановых объемов на 2019 г. На 6 хранилищах продолжается закачка в среднесуточном объеме порядка 75 млн кубометров.

До этого представитель президента в Кабинете министровАндрей Герус заявил, что украинцам следует настраиваться на то, что зима будет сложной, поскольку конфликт с «Газпромом» относительно транзита газа не разрешен, и данное обстоятельство может повлиять на рынок газа в стране.