Киев, , 12:58 — REGNUM

Компания «Укртрансгаз» выполнила план по закачке газа на 2019 год на четырёх из десяти подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщили 21 августа в пресс-службе компании.

«Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже на четырёх (из десяти) подземных газохранилищах в связи с достижением плановых объёмов на 2019 год — на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в данный момент запасы газа на Украине составляют 17,4 млрд куб. метров, что является наибольшим показателем с 2012 года.

Всего Украине следует накопить не менее 20 млрд куб. метров газа для того, чтобы пройти осенне-зимний период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина договорилась с Молдавией о создании инфраструктуры для поставок газа на Украину с территории Румынии.

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