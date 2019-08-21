Киев, 21 августа 2019, 12:58 — REGNUM
Компания «Укртрансгаз» выполнила план по закачке газа на 2019 год на четырёх из десяти подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщили 21 августа в пресс-службе компании.
В пресс-службе отметили, что в данный момент запасы газа на Украине составляют 17,4 млрд куб. метров, что является наибольшим показателем с 2012 года.
Всего Украине следует накопить не менее 20 млрд куб. метров газа для того, чтобы пройти осенне-зимний период.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина договорилась с Молдавией о создании инфраструктуры для поставок газа на Украину с территории Румынии.
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