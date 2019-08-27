Жуковский, Московская область, , 18:01 — REGNUM

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа RT.

Российский и турецкий президенты на авиакосмическом салоне МАКС-2019 осматривали новейший российский многофункциональный истребитель. В ходе осмотра Реджеп Тайип Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина, можно ли Турции купить такие самолёты.

«Это Су-57?.. А он уже летает? Его уже можно купить?» — спросил Эрдоган.

«Можете купить», — ответил ему Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года Минобороны РФ заказало первую партию новейших истребителей пятого поколения Су-57 в количестве более 70 единиц.

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