Москва, , 07:16 — REGNUM

Торги по нефти завершились 27 августа ростом на 2,25%. К закрытию дня покупателям полностью удалось отыграть потери и выйти в неплохой плюс. Нефтяной рынок по-прежнему остается под давлением из-за неопределённости торгового конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Положительным фактором для нефти стал последний отчет Американского института нефти (API). По последним данным, в США за последнюю неделю до 23 августа, запасы нефти сократились на 11,1 млн баррелей, запасы бензина — на 0,3 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,5 млн баррелей.

Сегодня, 28 августа, официальный отчет представит минэнерго США. Если данные совпадут с данными API, то восстановление цен продолжится до $61,30.

С утра торги в Азии проходят спокойно для всех бирж. Цена на нефть снизилась на 0,38% в рамках коррекции, поэтому не стоит обращать внимания на небольшой откат.

Технически покупатели усилили свои позиции. Ослабить их может президент США Дональд Трамп своим твитом. Хеджирование позиций — дорогое удовольствие, а против его твитов пока не придумали, как эффективно защищаться.

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