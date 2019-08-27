Москва, , 15:51 — REGNUM

Нефть марки Brent 27 августа торгуется у отметки $58,30, продолжая движение в нисходящем тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

«Несмотря на призыв Китая вернуть США за стол переговоров, нефтяные трейдеры сохраняют осторожность и не спешат наращивать длинные позиции по нефти. Пока сохраняется неопределенность, внимание перейдет на данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, которые выйдут 28 августа», — отметил эксперт.

Аналитики сигнализируют об еще одном сокращении запасов, что может дать сигнал о временных покупках. Однако, сильного восходящего движения ждать не стоит, так как чтобы пробить сопротивление в $60 за бочку нужны более сильные фундаментальные факторы.

«Таким образом, до завтра можно ожидать небольшого роста к отметке в $59,70−59,80 и далее следить за новостями по поводу решения торгового конфликта между США и Китаем. В противном случае, если цена пробьет уровень в $58 за бочку, то следует ожидать движения к минимуму начала августа в $56,00−56,20», — считает Хоменко.

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