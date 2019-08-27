Москва, , 12:43 — REGNUM

Госкорпорация Ростех представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новинки гражданской, военной и специальной авиации, сообщается на сайте Ростеха.

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Всего на стендах и на экспозиции госкорпорации под открытым небом представлено более 250 образцов авиационной техники, среди которых — 40 новинок.

В частности, впервые широкой публике будут показано десять новинок авиациооной техники: среднемагистральный лайнер МС-21−300; дальнемагистральный лайнер CR929; топливозаправщик Ил-78М-90А; истребитель Су-57; вертолет «Ансат» с салоном бренда Aurus; вертолет Ми-38; вертолет Ка-62; вертолет Ми-24П-1М; беспилотник «Корсар» и авиационный двигатель ПД-14 для самолета МС-21.

Как сообщало ИА REGNUM, на XIV Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 в первый раз будет организован раздельный сбор мусора.

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