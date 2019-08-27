Москва, , 11:29 — REGNUM

На 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представят лёгкий вертолёт «Ансат» с VIP-салоном, сообщает пресс-служба компании «Вертолёты России».

Салон «Ансата» выполнен в стилистике автомобильного бренда Aurus, рассказали в пресс-службе.

Также «Вертолёты России» продемонстрируют другие новинки — средний многоцелевой Ка-62 и первый серийный вертолет Ми-38. В лётной части авиасалона и в экспозиции будет представлена вся линейка военной и гражданской техники компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в подмосковном Жуковском начинает работу авиасалон МАКС-2019.