Москва, , 10:36 — REGNUM

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о приватизации лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот», носит только инициативный характер, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы говорим об этом в предположительном смысле, мы уважаем права собственности», — сказал Артемьев.

По его словам, необходимо уважительно отнестись к авиакомпании «Аэрофлот», которая создала лоукостер.

Ранее Артемьев направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху письмо с предложением приватизировать «Победу». По словам замглавы ФАС Александра Редько, лоукостер должен развивать не международные направления, а внутренние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС предложила снять с авиакомпаний затраты на простой самолетов SSJ100 после того, как ведомство обнаружило рост цен на авиабилеты на маршрутах, где летает российский самолет.

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