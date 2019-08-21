Москва, , 11:49 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила снять с авиакомпаний затраты на простой самолетов SSJ100, сообщает 21 августа РБК со ссылкой на замруководителя ведомства Александра Редько.

Отмечается, что ранее ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на маршрутах, где летает российский самолет SSJ100.

«Система субсидирования SSJ должна быть изменена таким образом, чтобы затраты на вынужденный простой воздушных судов не относились на авиакомпании и те не перекладывали их на билет», — сказал Редько.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса Туту.ру, летом 2019 года сильнее всего подорожали направления Москва — Иркутск и Москва — Самара. Цены авиабилетов «туда-обратно» составили 35 082 и 9 867 рублей в августе 2019 года соответственно (рост на 38% и 36% с аналогичным значением прошлого года).

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