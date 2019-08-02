Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM

В ходе встречи врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко и российского премьера Дмитрия Медведева, руководитель области озвучил одну из самых наболевших проблем островного региона — аварийное жильё. Только в столице сахалинских нефтяников — северной Охе такого 180 тыс. кв. метров. Врио губернатора попросил поддержки у федерального центра. Медведев поддержку пообещал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«К сожалению, аварийного жилья оказалось существенно больше, чем было официально зарегистрировано. Это связано с тем, что территория Сахалинской области исторически формировалась как территория, где люди приезжали на вахту, и жильё строилось временное, барачного типа, с использованием шлакоблоков, древесины. И ситуация такова, что сегодня это жильё стало ветхим», — сообщил Валерий Лимаренко.

Врио губернатора отметил и неблагоприятные сейсмические условия региона, которые, несмотря на страшный урок Нефтегорска в 1995 году, когда во время землетрясения под руинами зданий погибли более 2 тыс. человек, часто не принимаются во внимание на Сахалине и Курилах во время строительства жилья и соцобъектов.

Руководитель области попросил у российского премьера помощи по ликвидации аварийного жилья на севере, в Охе. Там такого 180 тыс. кв.метров.

Медведев обещал помочь.

«Давайте мы посмотрим на возможности, которые существуют для того, чтобы дополнительно профинансировать строительство нового жилья взамен аварийного. Посмотрим в масштабах всей страны, посмотрим, какие возможности существуют в Сахалинской области. Думаю, что какие-то решения можно будет найти», — сказал Медведев.

Валерий Лимаренко сообщил, что поставлена задача полностью справиться с проблемой аварийного жилья за 6 — 7 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом на Сахалин. Далее он посетит курильский остров Итуруп.