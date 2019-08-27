Москва, , 07:13 — REGNUM

Торги по нефти 26 августа завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,46%, до $58,80. Нефтяной рынок находится под давлением из-за эскалации торгового конфликта между США и Китам. Две страны обменялись новыми ударами в виде повышения пошлин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

На европейской сессии поддержку рынку оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров. На фоне коррекционного движения защитных активов покупателям в нефти удалось частично отыграть потери, но не удалось выйти в плюс по итогам дня.

Сегодня, 27 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,31%. Цена восстанавливается после вчерашнего снижения. Несколько дней она торгуется в диапазоне $57,65—61,40 и, скорее всего, там и останется, пока прояснится ситуация между США и Китаем.

Сегодня вечером внимание участников рынка будет приковано к публикации отчета по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

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