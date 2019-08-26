Москва, , 15:41 — REGNUM

Нефтяные цены снижаются четвертый день подряд из-за ухудшения отношений между США и КНР. Торговая война грозит серьезно сказаться на мировой экономике, из-за чего спрос на топливо может значительно сократиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Китай принял решение ввести ответные тарифы в отношении американских товаров, в том числе и впервые были введены пошлины на поставки нефти. Дональд Трамп не стал долго ждать и мгновенно разразился очередными угрозами в твиттере», — отметил эксперт.

В данный момент котировки пытаются расти, реагируя на заявления президента США о ночном звонке китайских политиков, желающих как можно скорее вернуться за стол переговоров. Позитивно отреагировали и мировые фондовые активы: инвесторы надеются на скорое прекращение споров, которые успели зайти очень далеко, и предпочитают не думать о возможном провале встречи.

«Другим важным фактором является возможное снижение процентной ставки ФРС в сентябре. В том случае если регулятор продолжит «голубиную» политику, то нефть получит дополнительную поддержку за счет снижения стоимости доллара. Учитывая все негатив, не стоит ожидать серьезного роста нефтяных цен: в отсутствие новых сюрпризов они продолжат движение вблизи $59 за баррель», — считает Дадашев.

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