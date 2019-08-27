Москва, , 07:08 — REGNUM

Торги 26 августа открылись снижением по рублю в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на 5% на китайский импорт и призыв к американским компаниям выйти из крупнейшей экономики Азии. Юань ослаб до 11-летнего минимума на фоне беспокойства по поводу эскалации торгового конфликта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка успокоились, когда Дональд Трамп заявил, что Китай попросил его возобновить торговые переговоры. Защитные активы снизились, рубль подорожал к евро и фунту. К доллару его потери составили 0,13%. Укрепление российской валюты было ограниченным из-за снижения нефтяных котировок. Баррель Brent упал на 0,46%, до $58,80.

Торги по рублевым парам 26 августа завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,13%, до 66,07 руб., тогда как пара евро/рубль снизилась на 0,29%, до 73,29 руб., фунт/доллар — на 0,47%, до 80,70 руб.

Сегодня, 27 августа, в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,31%. Доллар показывает смешанную к основным парам динамику. Трамп заявил, что в Китае очень хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, и, скорее всего, они заключат его.

Видимо, не все спокойно на рынке, как кажется, так как ослабляется юань и дорожает иена. Участники рынка не верят Трампу, поэтому в любой момент можно ожидать нового витка ослабления рубля по отношению к иностранным валютам. Цена на Brent сохранит боковое движение в диапазоне $57,65—61,40.

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