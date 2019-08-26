Москва, , 15:36 — REGNUM

Сегодня, 26 августа российская валюта начала с попытки упасть ниже отметки в 66,00 за американский доллар. Столь нервное начало недели стало следствием эскалации торгового конфликта между США и Китаем, произошедшее в конце прошлой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что обе страны анонсировали в ближайшее время ввести дополнительные взаимные импортные пошлины, и все бы ничего пусть «воюют», возможно, даже с политическими дивидендами для России (возвращение в G8, разрешение ситуации с Украиной), но подобные экономические столкновения сильно ухудшают перспективы мировой экономики. А значит это плохие новости для стран, поставляющих сырье, то есть и для России, потому что спрос на него будет падать вместе с ценами.

«Подобные размышления геополитического и геоэкономического толка, сегодня превалируют в головах участников торгов, создавая не очень благоприятный внешний фон для рубля, который вероятно сохранится до закрытия торгов.

А это значит, что и курс российской валюты по отношению к американскому доллару будет находиться в диапазоне 65,80 — 66,30 стремясь к верхней границе», — считает эксперт.

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