Москва, , 09:26 — REGNUM

Для удобства пассажиров на сайте московского метро открыт специальный раздел о работе нового вида общественного транспорта — Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на портале мэра Москвы.

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На сайте пассажиры узнают, как можно найти направления МЦД на транспортных схемах и указателях метро. смогут построить наиболее короткий маршрут, рассчитать время пути и задать вопросы о работе МЦД.

С платформ МЦД можно будет перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новому виду транспорта пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Первые два диаметра МЦД начнут перевозить пассажиров к концу 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, маршруты «Московских центральных диаметров» (МЦД) будут отмечены разными цветами на транспортных схемах Московского метрополитена.

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