Москва, 20 августа 2019, 15:32 — REGNUM
Проезд в «Московских центральных диаметрах» (МЦД) будет дешевле, чем на пригородных поездах. Об этом 20 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре работ по реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1.
«В ближайшее время мы объявим тарифы на проезд, но уже сегодня могу сказать, что поездки на МЦД будут значительно дешевле, чем на пригородных поездах. Пересадка между станциями МЦД и метро будет бесплатной», — отметил мэр столицы.
Также Собянин подтвердил уже озвученную ранее информацию, что движение поездов по МЦД начнётся в конце 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве и Московской области запустят МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск).
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