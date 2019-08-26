Москва, , 09:07 — REGNUM

Продажи британского автопроизводителя Jaguar Land Rover в России по итогам июля 2019 года оказались на уровне июля 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В общей сложности за второй летний месяц на российском авторынке было продано 876 автомобилей Jaguar Land Rover. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Jaguar в России по итогам июля 2019 года составили 172 экземпляра, что на 16% меньше результата 2018 года.

В целом за первые семь месяцев 2019 года было продано 5702 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 11% меньше, чем в прошлом году. Причем из них 4654 единицы — это внедорожники Land Rover (-9%). Продажи Jaguar за отчетный период составили 1048 экземпляров (-21%).

Напомним, за июнь 2019 года в России было продано 704 внедорожника Land Rover, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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