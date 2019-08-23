Бишкек, , 15:56 — REGNUM

«Энергосектор нуждается в безотлагательных реформах, жители в городах и регионах страны должны быть обеспечены бесперебойной электроэнергией», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с председателем правления Национальной энергетической холдинговой компании Айтмаматом Назаровым.

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Президент и энергетик обсуджалили состояние отрасли, реформированию энергосектора и подготовки к зиме.

Сооронбай Жээнбеков напомнил о важности обеспечения резерва энергетических мощностей и укрепления сотрудничества с соседними странами. После днее необходимо для совместного рационального использования водно-энергетических ресурсов.

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