Москва, 23 августа 2019, 11:03 — REGNUM
В Псковской области сегодня, 13 августа, отмечается 75-лет образования региона. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей области с юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
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В поздравительной телеграмме говорится, что древняя псковская земля — Родина мужественных, искренне любящих Отечество людей, Она внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности.
«Жители Псковской области реальными делами и востребованными инициативами активно содействуют укреплению социально-экономического потенциала региона», — отметил президент и пожелала им сил и энергии для осуществления намеченных планов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Костромской области. Региону исполнилось 75 лет.
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