Москва, , 11:38 — REGNUM

Сегодня, 5 июля, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы трём губернаторам по случаю 75-летия образования регионов, сообщается на сайте Кремля.

Поздравления со знаменательной датой получили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Путин подчеркнул, что губернаторы много делают для успешного решения стоящих перед регионом задач, в частности, создание современных наукоёмких, высокотехнологичных производств.

Президент России пожелал жителям и главам трёх регионов воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.

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