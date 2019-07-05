Москва, 5 июля 2019, 11:38 — REGNUM
Сегодня, 5 июля, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы трём губернаторам по случаю 75-летия образования регионов, сообщается на сайте Кремля.
Поздравления со знаменательной датой получили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Путин подчеркнул, что губернаторы много делают для успешного решения стоящих перед регионом задач, в частности, создание современных наукоёмких, высокотехнологичных производств.
Президент России пожелал жителям и главам трёх регионов воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.
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