Москва, , 13:47 — REGNUM

У жителей России за месяц снизился объём свободных денег. В июле 2019 года объём откатился к показателям апреля-мая. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

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Так, индекс «свободных денег» (ИСД) за июль снизился на 10% и достиг отметки 29,3 тыс. руб. По сравнению с результатами 2018 года ИСД вырос на 20,6%.

При этом среднегодовое значение ИСД продолжает медленно расти. За месяц этот показатель вырос на 100 рублей. Ожидается, что по итогам семи месяцев он выйдет на отметку 27,3 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, объём свободных денег у жителей России по итогам июня 2019 года оказался равным 33,1 тыс. рублей. Это рекордный показатель.

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