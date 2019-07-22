Москва, , 18:48 — REGNUM

Объём свободных денег у жителей России по итогам июня оказался равным 33,1 тыс. рублей, сообщает 22 июля исследовательский холдинг Romir.

Уточняется, что за месяц и за год в бюджете жителей страны свободных денег стало больше на 11%.

«И это самый высокий показатель за всё время наблюдений за исключением декабря 2018 года», — отмечается в исследовании.

По данным исследования, значение индекса «свободных денег» за год в среднем, с учётом первого полугодия, достигло 27,2 тыс. руб. Этот показатель существенно выше показателей всех предыдущих лет.

Напомним, индекс «свободных денег» показывает динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей.

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