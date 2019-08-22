Москва, , 12:57 — REGNUM

Все текущие показания, связанные с ростом и падением цен в России на потребительские товары, имеют сезонную составляющую, и поэтому не стоит с глобальным оптимизмом смотреть в завтрашний день, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, комментируя снижение потребительских цен.

«Ведь сама по себе умеренная инфляция существенно лучше перманентной дефляции. Сама по себе текущая дефляция, скорее всего, связана именно с сезонными факторами.

Но если и в дальнейшем будет такая тенденция по снижению уровня розничных цен, то это может стать опережающим сигналом о существенном замедлении всей экономики, и в этом отношении прогнозируемая и умеренная инфляция более приемлема для любой экономики. Она не сигнализирует ни о падении потребительской активности, ни о замедлении темпов роста экономики.

Применительно к уровню цен, стоит рассчитывать, что с наступлением осени ситуация с дефляционными процессами исчезнет из фокуса Росстата, а вместе с исчезновением дефляции на смену ей придёт вполне умеренная инфляция. Так уже было ранее, с начала лета инфляция очень часто имеет тенденции к своему падению, и к осени чаше всего наблюдаем нарастание.

В летний сезон достаточно уверенно снижаются розничные цены на летние сорта овощей и фруктов, что неудивительно, а при устойчивых ценах на бензин этот эффект усиливается

К тому же в целом, сравнивая один год с другим, пока не наблюдается существенного снижения розничных цен, а это значит, что глобального риска для российской экономики дефляционные процессы не представляют. Как минимум пока», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вторую неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на продукты питания.

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