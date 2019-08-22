Москва, , 12:08 — REGNUM

Росстат фиксирует дефляцию в России вторую неделю подряд. Подтверждение подобной краткосрочной тенденции — приятный и необычный факт в стране, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя снижение потребительских цен.

«В сокращении потребительских цен в России есть явный сезонный фактор: цены тянет вниз плодоовощная продукция (-3,9% за неделю), в основном драйвером понижения вступают именно сезонные овощи открытого грунта.

Этот фактор проработает недолго, но чуть позже ему на смену придут другие нюансы: если сейчас дешевеют помидоры, то через пару недель их сменят картофель, капуста и яблоки.

Инфляция в РФ в годовом сопоставлении сейчас насчитывает 4,3%, с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,5%. Усредненный ориентир на текущий год по инфляции составляет 4,5%.

Вероятно, что в целом инфляция в 2019 году вырастет на величину до 4,7%, четвертый квартал может быть в этом плане активнее прогнозируемого», — высказала своё мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вторую неделю подряд наблюдается снижение потребительских цен на продукты питания.

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