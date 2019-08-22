Владивосток, , 09:11 — REGNUM

Бюджет Приморья увеличил свой государственный долг, увеличив объёмы госгарантий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В опубликованном Минфином отчёте видно, что долг Приморья с 1 июля по 1 августа 2019 года вырос на 438,43 млн рублей, составив, таким образом, сумму в размере 5,64 млрд рублей.

В структуре госдолга Приморья присутствует две составляющие: кредиты от других бюджетов и госгарантии. Бюджетные кредиты за месяц изменений не претерпели и составили 3,603 млрд рублей, а вот госгарантии выросли с 1,6 млрд рублей до 2,038 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, долг бюджета Приамурья за прошедший месяц продемонстрировал свою неизменность, сохранившись на уровне 26 млрд рублей, также без изменений остался и кредитный портфель бюджета Хабаровского края, где совокупный госдолг составляет 52,1 млрд рублей.