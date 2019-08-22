Якутск, , 08:54 — REGNUM

Власти Якутии практически не увеличили госдолг в сравнении с июнем, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина России о кредитных обязательствах регионов по состоянию на 1 августа.

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Общий госдолг региона составил 57 587 216 000 рублей, в июне — 57,5 млрд.

В структуре общего долга 30,3 млрд рублей — ценные бумаги, 12 млрд — госгарантии, 15 млрд — общие кредиты, из которых практически в равной доле долги перед вышестоящим бюджетом и перед коммерческими банками.

Неизменными остались и муниципальные долги — 3,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Якутия увеличила долги на 4 млрд рублей.