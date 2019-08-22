Хабаровск, , 08:32 — REGNUM

Государственный долг Хабаровского края, по данным Минфина РФ, на 1 августа 2019 года остался на уровне 52,1 млрд рублей. Но скоро долговые обязательства региона опять вырастут — край берёт кредиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Хабаровский край займёт у банков ещё 4 млрд рублей

Основной долг Хабаровского края, как и прежде, приходится на дорогие банковские кредиты — таких почти на 34 млрд рублей. Более 4 млрд приходится на государственные ценные бумаги, почти 14 млрд — на бюджетные кредиты, 107,4 млн — госгарантии.

Суммарная кредитная задолженность муниципалитетов края по-прежнему остаётся на уровне 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа 2019 года стало известно, что правительство Хабаровского края берёт ещё 4 млрд кредитов у банков. Деньги нужны на финансирование дефицита бюджета. Таким образом, рост госдолга региона, который пока немного уступает только Якутии, продолжится.