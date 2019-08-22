Благовещенск, , 08:57 — REGNUM

Бюджет Приамурья в июле продемонстрировали отсутствие изменений в долговых обязательствах региона в сравнении с прошлым периодом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным, опубликованным Минфином, госдолг Приамурья на 1 августа складывается из двух составляющих: кредитов, взятых у кредитных организаций и кредитов, взятых у бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Коммерческий кредит, имеющийся у Приамурья, составляет 8,14 млрд рублей, бюджетный кредит сохраняется на уровне 17,86 млрд рублей. Совокупный государственный долг Амурской области составляет 26,003 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Хабаровского края на 1 августа в сравнении с прошлым месяцем не изменился, и составил 52,1 млрд рублей.