Магадан, Магаданская область, , 05:19 — REGNUM

Министерство финансов Магаданской области намерено улучшить материальное положение региона с помощью трёх кредитов в 4 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Колыме не хватает федеральных денег на исполнение ряда программ и нацпроектов. На сайте госзакупок размещены три заявки на предоставление кредитных линий на общую сумму 4 млрд рублей. Срок действия кредитов — октябрь 2021 года. Проценты за пользованием займом — 670 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за июль Магаданская область увеличила госдолг на 2,5 млрд рублей. А в марте власти Колымы также активно кредитовались: было размещено три закупки на 5,16 млрд рублей, но аукцион состоялся лишь по одной, желающих организаций дать деньги в долг не нашлось, кроме «Сбербанка».

На 1 августа госдолг Магаданской области — 15,1 млрд рублей.