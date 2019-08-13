Хабаровск, , 08:35 — REGNUM

Минфин Хабаровского края займёт у банков ещё 4 млрд рублей. Деньги нужны для финансирования дефицита краевого бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Минфин края разместил на портале государственных закупок заявки на проведение электронных аукционов на открытие четырёх кредитных линий по миллиарду каждая. Каждый транш, по условиям контракта, выдаётся на срок не более 730 дней. Кредитные линии не возобновляемые, со свободной выборкой средств. Проценты, которые придётся уплатить бюджету края по всем четырём кредитным линиям банкам, составят 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края заявляло ранее, что не будет брать кредиты в больших количествах и сократит госдолг, который, по данным Минфина РФ, на 1 июля 2019 года составил 52,09 млрд рублей. Это 69% к уровню собственных доходов региона, что ставит Хабаровский край под угрозу внешнего управления. Дорогие коммерческие кредиты региона составляют львиную долю в общей сумме долга — более 34 млрд рублей. Кредиты вынуждены брать и муниципалитеты — их долг на 1 июля составил почти 4 млрд рублей. Некоторые районы края сегодня не могут рассчитаться по долгам за топливо за прошлый отопительный сезон.