Москва, , 07:20 — REGNUM

Торги по нефти 21 августа закрылись в небольшом плюсе на 0,47%. В ходе европейских торгов цена повышалась до $61,40. Покупатели часть прибыли растеряли на американской сессии после выхода отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Запасы нефти сократились меньше ожиданий и выросли запасы бензина. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей (прогноз был — 3,1 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 312 тыс. баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей), дистиллятов — на 2,61 млн баррелей (прогноз был — 200 тыс.). Добыча нефти осталась на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 22 августа, баррель Brent подешевел на 0,26%. Цена корректируется после четырёхдневного роста, сохраняются риски повторно упасть до уровня $59,60.

Если минимум вчерашнего дня $60,03 не устоит, то покупатели, которые покупали фьючерсы на нефть с 15 августа, могут начать выходить из длинных позиций, что повлечет нисходящее движение.

22 августа в центре внимания участников рынка находятся ежегодный симпозиум ФРС (22−24 августа) и саммит G7 (24−25 августа).

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