Москва, , 15:57 — REGNUM

Нефть 21 августа дорожает. Поводом для роста стали опубликованные данные от Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Из отчета стало известно, что объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

В свою очередь сегодня будут опубликованы официальные данные министерства энергетики США. Ведомство ожидает снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

«Несмотря на рост, сценарий по Brent не изменился. В рамках апрельского нисходящего тренда ожидается снижение в район $55,88. Нисходящий тренд будет переломлен в случае пробоя отметки $61,50 за баррель», — полагает Капустянский.

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