Москва, , 03:51 — REGNUM

Нижегородский банк «Ассоциация», оставшийся без лицензии 29 июля 2019 года, по итогам обследования продемонстрировал отрицательный капитал на сумму более 1,714 млрд рублей. Таковы данные бухгалтерского баланса с учётом результатов, полученных временной администрацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, обнародованный ЦБ РФ.

Убыток указан в размере 2,474 млрд рублей, обязательства банка в целом превышают 11,359 млрд рублей.

Читайте также: Назначена дата суда в деле о банкротстве нижегородского банка «Ассоциация»

Напомним, без лицензии АО Коммерческий банк «Ассоциация» остался 29 июля. тогда регулятор уточнил, что у банка не хватает порядка 4 млрд рублей. Созданный в 1990 году банк — кандидат на банкротство. ЦБ РФ уже обратилось с соответствующим иском в арбитражный суд. Слушания пройдут в Нижегородской области 19 сентября 2019 года. Выплаты вкладчикам банка, который имел 32 операционных офисов, начали производить 8 августа. Основными акционерами АО являются два нижегородских завода.